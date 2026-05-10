Il ministero della Cultura non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle notizie secondo cui il ministro avrebbe revocato gli incarichi di Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, e di Elena Proietti Trotti, responsabile della segreteria particolare. I due dirigenti sono stati licenziati senza comunicazioni ufficiali, mentre le fonti vicine alla vicenda non hanno fornito dettagli aggiuntivi. La notizia ha suscitato attenzione nel settore, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali.

Roma, 10 maggio 2026 - da parte del ministero della Cultura sulle indiscrezioni secondo cui il ministro Alessandro Giuli avrebbe revocato gli incarichi al capo della segreteria tecnica, Emanuele Merlino, e alla responsabile della segreteria particolare, Elena Proietti Trotti. Tuttavia, secondo quanto risulta all'Adnkronos, la notizia, anticipata da Simone Canettieri sul sito del Corriere della Sera, sarebbe confermata. Alla base della decisione di Giuli questioni legate al funzionamento delle commissioni indipendenti, anche in relazione al caso del mancato finanziamento del docu-film su Giulio Regeni, e a inadempienze di vario genere che avrebbero fatto venire meno la fiducia del ministro nei confronti dei due collaboratori, che peraltro sembrerebbe non siano mai stati in buona sintonia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono Emanuele Merlino e Elena Proietti, i dirigenti del Mic licenziati da Giuli

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