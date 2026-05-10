Chi rema contro l' Italia

Da ilgiornale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'altra sera, durante una puntata condotta da Paolo Del Debbio, è stata fatta una dichiarazione che, pur apparendo evidente, in Italia viene percepita come provocatoria. La conversazione si è concentrata su un tema delicato, portando alla luce alcune posizioni critiche nei confronti del Paese. La discussione ha sollevato reazioni e commenti tra i presenti, evidenziando come alcune affermazioni possano risultare controverse in un contesto nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'altra sera, ospite dell'ottimo Paolo Del Debbio, ho detto una cosa che dovrebbe essere ovvia e invece in Italia suona quasi sediziosa. Sul governo di Giorgia Meloni si può pensare quel che si vuole, ci mancherebbe. La politica non è una religione e nemmeno una squadra di calcio. Però un fatto è un fatto: questo governo ha tenuto in piedi l'Italia negli anni più tempestosi dal 1945. Guerra in Europa, Medio Oriente in fiamme, inflazione a due cifre, energia impazzita, banche traballanti, dazi americani, terremoti geopolitici a ripetizione. E vorrei vedere chiunque altro, in queste condizioni, non far affondare la baracca. Poi è chiaro: la gente è arrabbiata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

chi rema contro l italia
© Ilgiornale.it - Chi rema contro l'Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sanremo 2026 - J-Ax e Ligera County Fam. cantano E la vita, la vita

Video Sanremo 2026 - J-Ax e Ligera County Fam. cantano E la vita, la vita

Notizie correlate

Leggi anche: Il pm dell’omelia rema contro Nordio: «Ho spinto i fedeli a recarsi ai seggi»

Economia blu, Meloni: “Il mare è il motore della nostra crescita. Quando il sistema Italia rema compatto non ha rivali” (video)“L’economia blu e la cantieristica sono una delle cinque nuove filiere attorno alle quali si sta evolvendo il nostro Made in Italy.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web