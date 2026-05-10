Chi rema contro l' Italia

L'altra sera, durante una puntata condotta da Paolo Del Debbio, è stata fatta una dichiarazione che, pur apparendo evidente, in Italia viene percepita come provocatoria. La conversazione si è concentrata su un tema delicato, portando alla luce alcune posizioni critiche nei confronti del Paese. La discussione ha sollevato reazioni e commenti tra i presenti, evidenziando come alcune affermazioni possano risultare controverse in un contesto nazionale.

L'altra sera, ospite dell'ottimo Paolo Del Debbio, ho detto una cosa che dovrebbe essere ovvia e invece in Italia suona quasi sediziosa. Sul governo di Giorgia Meloni si può pensare quel che si vuole, ci mancherebbe. La politica non è una religione e nemmeno una squadra di calcio. Però un fatto è un fatto: questo governo ha tenuto in piedi l'Italia negli anni più tempestosi dal 1945. Guerra in Europa, Medio Oriente in fiamme, inflazione a due cifre, energia impazzita, banche traballanti, dazi americani, terremoti geopolitici a ripetizione. E vorrei vedere chiunque altro, in queste condizioni, non far affondare la baracca. Poi è chiaro: la gente è arrabbiata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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