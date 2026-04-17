Il governo ha annunciato l’intenzione di puntare sull’economia blu e sulla cantieristica come parte di un piano di sviluppo per il Made in Italy. La premier ha dichiarato che il mare rappresenta un motore fondamentale per la crescita economica del paese e ha sottolineato come, quando le diverse componenti del sistema Italia lavorano insieme, il risultato sia molto competitivo. La strategia si inserisce tra le cinque nuove filiere su cui si concentrano le future politiche industriali.

“ L’economia blu e la cantieristica sono una delle cinque nuove filiere attorno alle quali si sta evolvendo il nostro Made in Italy. E che il governo ha deciso di attenzionare nella politica industriale che sta portando avanti. Perché il nostro marchio è un concetto dinamico. Che nel tempo ha aggiunto alle filiere classiche altri segmenti. L’economia della farmaceutica e dei dispositivi medici. La space economy e la difesa, la filiera del turismo e dell’accoglienza, l’industria culturale e – appunto – l’economia del mare”. Così la premier Giorgia Melon i, nel videomessaggio in occasione dell’evento di Confindustria “Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026”, in corso nel capoluogo ligure.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Economia blu, Meloni: “Il mare è il motore della nostra crescita. Quando il sistema Italia rema compatto non ha rivali” (video)

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