Un magistrato di Genova ha dichiarato di aver invitato i fedeli a votare durante un’omelia, precisando di non aver fatto campagna elettorale. La sua affermazione è arrivata in risposta alle critiche di un altro pubblico ufficiale, che aveva accusato il pm di aver agito contro un ministro della Giustizia. Il magistrato ha ribadito di aver semplicemente incoraggiato la partecipazione alle urne senza scopi politici.

La scena, come ha ricostruito ieri La Verità, era insolita. Un magistrato che parla del referendum per la riforma della magistratura davanti ai fedeli tra i banchi di una chiesa alla fine della messa della domenica. E lui, il protagonista di domenica mattina, rivendica con calma di avere fatto soltanto una cosa: spiegare. «Io ho fatto un intervento, sì, in una chiesa dove mi era stato chiesto di spiegare in che cosa consistesse il referendum», dice alla Verità Francesco Paolo Cardona Albini, noto alle cronache per avere rappresentato l’accusa durante il processo per i fatti della scuola Diaz, durante il G8, e per l’inchiesta sui presunti... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il pm dell’omelia rema contro Nordio: «Ho spinto i fedeli a recarsi ai seggi»

