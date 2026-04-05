Anzio schianto tra moto e auto la mattina di Pasqua | morto Jonathan Faraoni aveva 26 anni

La mattina di Pasqua ad Anzio è stata segnata da un grave incidente stradale avvenuto in via di Valle Schioia, dove si sono scontrate una moto e un'auto. L’incidente ha provocato la morte di un giovane uomo di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno esaminando le cause dello scontro.

Cosa è successo ad Anzio la mattina di Pasqua?. Una mattina di festa trasformata in tragedia. A Anzio, in via di Valle Schioia, un violento incidente tra una moto e un’auto ha spezzato la vita di Jonathan Faraoni, 26 anni. L’impatto è avvenuto poco dopo le 9:30, all’altezza dell’incrocio con via Settembrini, nella zona di Lavinio. Una dinamica ancora da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni lo scontro sarebbe stato estremamente violento. Per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. Chi era Jonathan Faraoni, la vittima dell’incidente. Jonathan Faraoni aveva 26 anni. Le sue condizioni sono apparse disperate sin dai primi minuti dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Anzio, schianto tra moto e auto la mattina di Pasqua: morto Jonathan Faraoni, aveva 26 anni Anzio, auto contro scooter la mattina di Pasqua in via Valle Schioia: morto un uomo, cinque feritiUna persona è morta questa mattina in un incidente stradale ad Anzio, in via Valle Schioia. Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anniTragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. Jonathan Faraoni muore nello scontro tra moto e auto ad Anzio, indagini sulle cause dell’incidenteIncidente mortale ad Anzio, muore il 26enne Jonathan Faraoni Un grave incidente stradale avvenuto domenica mattina 5 aprile 2026 lungo via di Valle Sc ... assodigitale.it Incidente ad Anzio: Jonathan Faraoni muore a 26 anni in uno scontro tra la sua moto e un'autoAnzio piange Jonathan Faraoni, 26 anni, morto doemnica mattina in un gravissimo incidente stradale lungo via di Valle Schioia, intorno alle 9.30. Il giovane, residente nella zona, ... leggo.it