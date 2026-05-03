Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco gli eliminati di sabato 2 maggio 2026 | Video Witty Tv

Domenica 2 maggio 2026 si è svolta una nuova puntata del Serale di Amici 25, caratterizzata da numerosi colpi di scena. Fin dall’inizio si è annunciata la possibilità di due eliminazioni, ma alla fine di ogni manche i giudici hanno deciso di mandare tutti al ballottaggio finale. La puntata ha visto quindi più eliminazioni e confronti tra i concorrenti, senza specificare i nomi degli eliminati.

Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco il nome degli eliminati della puntata di sabato 2 maggio 2026, una puntata ricca di colpi di scena in cui sin dall’inizio si sono annunciate due eliminazioni, ma alla fine di ogni manche i giudici hanno deciso sempre di mandare tutti al ballottaggio finale. Tre cantanti: Gard, Lorenzo e Riccardo. Un unico posto, un unico biglietto per continuare il proprio percorso. Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Gli eliminati sono Gard e Riccardo della squadra della Petti-Lo e degli Zerbi-Cele. Chi è uscito dal Serale di Amici 25 sabato 2 maggio 2026? Alla fine sono stati eliminati due cantanti che, però, hanno avuto modo di far sentire il loro ultimi singolo sul palco del talent di Canale 5.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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