Chi è uscito da Amici ieri sera nella semifinale del 9 maggio 2026 | colpo di scena su finalisti ed eliminato - Il riassunto
Ieri sera, durante la semifinale di Amici andata in onda il 9 maggio 2026, si sono affrontati diversi concorrenti per accedere alla finalissima. La puntata si è conclusa con un colpo di scena al ballottaggio finale, che ha portato all’eliminazione di uno dei partecipanti in gara. La serata ha visto anche la proclamazione dei tre cantanti che si sono qualificati come finalisti.
Al ballottaggio finale tre cantanti: acco che cosa è successo nella semifinale di Amici Chi è uscito da Amici ieri sera, sabato 9 maggio 2026, nella semifinale? La puntata si è conclusa con un colpo di scena al ballottaggio. Dopo la proclamazione di tre finalisti, ossia i ballerini Nicola, Em.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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