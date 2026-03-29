Chi è uscito da Amici ieri sera colpo di scena sul secondo eliminato | ecco il riassunto della seconda puntata del Serale

Da ilgiornaleditalia.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici, con un colpo di scena riguardante il secondo eliminato. Al ballottaggio finale sono arrivate Valentina e Caterina, ma l’esito ha sorpreso il pubblico, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla decisione finale. La puntata ha visto anche le performance di altri concorrenti e l’intervento di ospiti, senza ulteriori dettagli sui risultati ufficiali.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi è tornato ieri sera, sabato 28 marzo 2026, con la seconda puntata in prima serata: nel momento in cui i giudici dovevano decidere il secondo eliminato c'è stato un colpo di scena. Dopo un’apertura dedicata a Gino Paoli, la puntata è proseguita con tre manche tra prove di canto e ballo, giudizi della commissione e momenti di spettacolo. Maria De Filippi ha accolto in studio tantissimi ospiti. Chi è uscito dal Serale di Amici ieri sera Ecco i team che si sono sfidati ieri sera, dopo le prime tre eliminazioni (Opi, Michele e Antonio). Team Zerbi – Celentano Elena Riccardo Plasma Caterina Emiliano Nicola Team Lo – Pettinelli Gard Valentina Kiara Alessio Team Cuccarini – Peparini Angie Lorenzo Alex Simone Tre squadre compatte, ma con equilibri già messi alla prova dalle prime sfide. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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