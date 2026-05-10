Dopo la notizia della separazione, Romina Carrisi ha confermato la rottura con Stefano Rastelli, con il quale aveva avuto un figlio. La conferma è arrivata direttamente dalla stessa Carrisi, senza ulteriori dettagli sui motivi della separazione. Recentemente, i due sono stati coinvolti in un botta e risposta pubblicato sui social, che ha attirato l’attenzione dei media. La coppia si era formata alcuni anni fa e ora si trova a vivere momenti di distacco.

Romina Carrisi si è separata dal compagno Stefano Rastelli, con cui ha avuto il figlio Axel Lupo. A darne l’annuncio è stata direttamente la figlia di Al Bano e Romina Power. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Romina Carrisi ha parlato per la prima volta della separazione: “Con il padre di Axel non siamo riusciti a trovare un punto di incontro che ci permettesse di andare avanti come coppia. Per un anno abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio, ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per prometterci amore eterno”. Romina Carrisi ha spiegato di aver cercato di capire se ci fosse la possibilità di salvare il loro rapporto, ma le conclusioni a cui è giunta l’hanno portata a compiere una scelta diversa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex di Romina Carrisi, Stefano Rastelli e il botta e risposta tra i due dopo la rottura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Romina Carrisi e Stefano Rastelli si lasciano: addio dopo la nascita di Axel LupoLa figlia di Al Bano, Romina Carrisi, rivela a Verissimo la fine della relazione con il regista per mancanza di… La figlia di Al Bano, Romina...

E’ Scontro Tra Romina Carrisi E L’Ex Marito: Stefano Rastelli Esplode Di Rabbia!La rottura tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli esplode dopo l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.

Argomenti più discussi: Romina Carrisi-Power: chi è l’ex compagno Stefano Rastelli e come gestiscono il figlio dopo la rottura; Ylenia ma anche Yari, Cristel e Romina Jr: chi sono e cosa fanno i figli di Al Bano e Romina Power; Romina Carrisi rompe il silenzio a Verissimo, la 'sua' verità dopo lo scontro tra Al Bano e Power; Scontro tra Al Bano e Romina, ora interviene la figlia Romina Junior: Concordo.