Romina Carrisi e Stefano Rastelli sono protagonisti di un acceso scontro dopo l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Stefano Rastelli ha espresso la sua rabbia pubblicamente, facendo esplodere tensioni tra i due. La discussione si è accesa in seguito alla diffusione della trasmissione, portando a un confronto acceso tra i due.

La rottura tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli esplode dopo l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Il regista replica duramente e difende la sua versione, mentre Albano Carrisi resta al centro della vicenda familiare. Clima rovente attorno alla famiglia di Albano Carrisi. A catalizzare l’attenzione dei media è la separazione tra Romina Carrisi e il regista Stefano Rastelli, padre del piccolo Alex Lupo. Una storia d’amore finita che, nel giro di poche ore, si è trasformata in un vero e proprio caso mediatico dopo alcune dichiarazioni rilasciate in televisione dalla figlia del celebre cantante. Tutto è esploso durante un’intensa intervista a Verissimo, nel salotto televisivo guidato da Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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E' Scontro Tra Romina Carrisi E L'Ex Marito: Stefano Rastelli Esplode Di Rabbia!

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La fine della storia d'amore tra Romina Carrisi e il regista Stefano Rastelli è diventata un affare di famiglia. Le parole di Al Bano sulla separazione della figlia. - facebook.com facebook