Romina Carrisi e Stefano Rastelli hanno deciso di interrompere la loro relazione poco dopo la nascita del figlio, Axel Lupo. La figlia di Al Bano ha condiviso questa notizia durante un'intervista a Verissimo, senza fornire dettagli sui motivi della separazione. La coppia si è lasciata ufficialmente dopo aver condiviso momenti di vita insieme.

La figlia di Al Bano, Romina Carrisi, rivela a Verissimo la fine della relazione con il regista per mancanza di. La figlia di Al Bano, Romina Carrisi, rivela a Verissimo la fine della relazione con il regista per mancanza di rispetto e armonia Ieri, il salotto di Silvia Toffanin è diventato il palcoscenico di una confessione amara e onesta: Romina Carrisi ha ufficializzato la separazione da Stefano Rastelli. La notizia, che circolava già sotto forma di indiscrezione nei corridoi dello spettacolo, trova ora conferma nelle parole della diretta interessata. Nonostante la nascita del piccolo Axel Lupo, la coppia non è riuscita a costruire un equilibrio solido, decidendo di interrompere il percorso comune dopo un anno di tentativi e silenzi dolorosi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Romina Carrisi e Stefano Rastelli si lasciano: addio dopo la nascita di Axel Lupo

Romina Carrisi a Verissimo: “Con il padre di Axel è finita”. Toffanin commossaDa sempre il salotto di Verissimo è il luogo ideale per i protagonisti del mondo dello spettacolo per raccontare grandi gioie, ma anche grandi dolori.

Ylenia Carrisi, la rivelazione di Romina Power: “Cosa ci ha detto la polizia sulla scomparsa”Romina Power è tornata a raccontarsi nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, in occasione della presentazione del suo nuovo libro...

Altri aggiornamenti su Romina Carrisi.

Temi più discussi: Romina Carrisi: È finito l'amore con il padre di mio figlio; Romina Carrisi si è separata dal padre del figlio: Non c'era più una base di rispetto; Romina Carrisi a Verissimo: Con il padre di Axel è finita. Toffanin commossa; Romina Carrisi in Lacrime: La Fine dell'Amore con il Padre di Suo Figlio, Un Dramma Familiare che Spezza il Cuore.

Romina Carrisi annuncia la rottura con il padre di suo figlio: Non lo amo più come prima, troppo incompatibiliOspite di Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine dell'amore con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo ... fanpage.it

Romina Carrisi: la separazione da Stefano Rastelli dopo la nascita di AxelRomina Carrisi parla apertamente a Verissimo della rottura con Stefano Rastelli: incompatibilità, mancanza di rispetto e la priorità di crescere Axel ... notizie.it

«Piango di notte per non farmi vedere da mio figlio, perché mi fa male vedere ciò che avviene dopo la separazione», ha raccontato Romina Carrisi durante la sua recente partecipazione a Verissimo. La fine della storia d’amore con Stefano Rastelli, padre del facebook