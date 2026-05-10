Marianna Morandi, figlia del noto cantante, è stata legata sentimentalmente a Biagio Antonacci per circa diciannove anni. Dalla loro relazione sono nati due figli. Recentemente, Morandi ha parlato di aver provato un senso di colpa dopo la separazione dal cantautore. La coppia si è lasciata dopo quasi due decenni insieme.

Per quasi venti anni Biagio Antonacci è stato legato a Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi, dalla quale ha avuto due figli. La fine della storia gli ha lasciato grandi sensi di colpa: «Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince», erano state le parole di Antonacci in un’intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre la sua carriera. Il primo incontro, il colpo di fulmine, l’amore e i figli e la separazione. Dopo due album modesti Biagio Antonacci ottiene un notevole successo con l’album “ Liberatemi ” nel 1992, che è anche il primo singolo del nuovo progetto musicale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex di Biagio Antonacci, Marianna Morandi (figlia di Gianni): “Ho provato un senso di colpa dopo la separazione”

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