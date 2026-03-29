Gianni Morandi ha tre figli, Marco, Marianna e Pietro, nati da due relazioni diverse. Marianna, Marco e Pietro sono nati durante il matrimonio con Laura Efrikian, durato dal 1966 al 1979. Attualmente, non sono noti dettagli pubblici sulle attività professionali o sui ruoli specifici di ciascuno dei figli.

Gianni Morandi ha tre figli, Marco, Marianna e Pietro, nati da due rapporti differenti. Gianni è stato sposato con Laura Efrikian dal 1966 al 1979. Nel 1994, invece, il cantante ha sposato in seconde nozze Anna Dan, con la quale ha avuto un altro figlio, Pietro. In realtà i figli di Gianni Morandi sarebbero quattro: la sua prima figlia, nata dalla ex moglie, si chiamava Serena. Nata nel 1967, la bimba è vissuta solo poche ore: un dolore vivido nel cuore del cantante e della sua ex moglie, che però in parte è stato sopperito dalla nascita degli altri figli. Marianna è nata nel 1969 a Roma e ha seguito le orme del papà nel mondo dell’arte. Si è infatti diplomata all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica nella Capitale per poi cominciare la sua carriera teatrale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marianna, Marco e Pietro, chi sono i figli di Gianni Morandi e cosa fanno nella vita

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