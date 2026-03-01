Nella giornata di oggi si sono verificati attacchi militari senza precedenti nel Medio Oriente, coinvolgendo Stati Uniti e Israele contro l’Iran. In seguito a questi eventi, sono arrivate dichiarazioni da parte di Putin, che ha espresso condoglianze e affermato che i diritti sono stati violati, mentre Trump ha affermato che una nuova leadership iraniana vorrebbe parlare con lui.

La tensione nel Medio Oriente è tornata alle stelle dopo una serie di attacchi militari senza precedenti che hanno coinvolto gli Stati Uniti e Israele contro l’ Iran. In seguito a una massiccia offensiva aerea, fonti internazionali e media di Stato iraniani hanno confermato la morte del leader supremo, Ayatollah Ali Khamenei, mentre esplosioni e combattimenti continuano a scuotere la regione. La conferma ufficiale della sua uccisione e la risposta armata di Teheran hanno fatto temere un’escalation del conflitto con ripercussioni ben oltre i confini nazionali. Le forze iraniane hanno lanciato attacchi missilistici contro basi statunitensi e obiettivi israeliani nei paesi del Golfo Persico, mentre le sirene d’allarme hanno risuonato in città come Tel Aviv. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, ucciso Khamenei. Putin: “Condoglianze, diritto violato”. Trump: “Nuova leadership vuole parlare con me”

Iran, ucciso Khamenei. Putin: ”Condoglianze, diritto violato”. Nuovi attacchi a Teheran, morto anche l’ex presidenteLa tensione nel Medio Oriente è tornata alle stelle dopo una serie di attacchi militari senza precedenti che hanno coinvolto gli Stati Uniti e...

Leggi anche: Iran, ucciso Khamenei. Putin: ”Condoglianze, diritto violato”. Nuovi attacchi a Teheran, colpita la tv di Stato

Una raccolta di contenuti su Iran.

Temi più discussi: Bombe a Teheran Ucciso Khamenei, ecco come potrà reagire quel che resta del regime iraniano; Guerra all'Iran, rasa al suolo la casa di Khamenei. Mosca: aggressione immotivata; Khamenei è morto, uccisi anche capo Pasdaran e alto consigliere; Teheran conferma la morte di Khamenei. I pasdaran minacciano offensiva feroce. Trump: 'Meglio che non lo facciano'. Nuovi attacchi in Iran.

Mosca condanna l'attacco che ha ucciso Khamenei e avverte sulle conseguenze regionaliPutin ha espresso le sue condoglianze per la morte di Ayatollah Khamenei e la diplomazia russa denuncia l'attacco come violazione del diritto internazionale, avvertendo su rischi umanitari e nucleari ... notizie.it

Morte di Khamenei, la Russia perde un altro alleato chiave: dopo Bashar al-Assad e MaduroLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte di Khamenei, la Russia perde un altro alleato chiave: dopo Bashar al-Assad e Maduro ... tg24.sky.it

Si aggrava il bilancio delle vittime nella nuova escalation militare in Medio Oriente dopo gli attacchi congiunti contro l’Iran e la successive reazione di Teheran. Morti e feriti si registrano in più Paesi, mentre cresce la pressione diplomatica internazionale per ev - facebook.com facebook

L' #Iran è pronto a esercitare "un serio sforzo" per evitare una ulteriore escalation militare nella regione: lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas #Aragchi, le cui dichiarazioni sono state riportate dall'agenzia di Stato dell'Oman, la Ona. x.com