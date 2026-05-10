Chi è Francesco Caserta il padre di Michele il figlio di Paola Caruso | Mi ha cacciato di casa al quinto mese di gravidanza

Francesco Caserta, nato nel 1991, è un imprenditore che possiede una catena di supermercati e vive tra Montecarlo e l’Italia. È il padre di Michele, il figlio di Paola Caruso. Secondo alcune dichiarazioni, avrebbe cacciato di casa la madre di Michele durante il quinto mese di gravidanza. Caserta si occupa di gestione imprenditoriale e divide il suo tempo tra due paesi.

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Il padre di Michele, il figlio di Paola Caruso, si chiama Francesco Caserta. Imprenditore di successo, classe 1991, gestisce una catena di supermercati e divide la sua vita tra Montecarlo e l’Italia. Ma la loro storia d’amore è finita bruscamente quando Paola era incinta di cinque mesi: Caserta avrebbe lasciato la compagna improvvisamente, mettendo fine alla relazione in modo traumatico. “L’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo – aveva spiegato al settimanale Chi -. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesco Caserta, il padre di Michele (il figlio di Paola Caruso): “Mi ha cacciato di casa al quinto mese di gravidanza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paola Caruso: “Farò il GfVip, mio figlio Michele mi mancherà tanto”(Adnkronos) – Paola Caruso sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 dal 17 marzo. Paola Caruso al Grande Fratello Vip: ‘Mi mancherà da morire mio figlio Michele’Paola Caruso concorrente del Grande Fratello Vip: quando entrerà nella Casa? Ora è ufficiale: Paola Caruso sarà una concorrente del Grande Fratello... Argomenti più discussi: Paola Caruso ospite a Verissimo domenica 10 maggio; Corruzione negli appalti pubblici, appello della Procura sulle misure cautelari per 31 indagati; IIS Francesco Giordani di Caserta; Vanvitelli Award: premi a Gigi D'Alessio e Francesco D'Ippolito.