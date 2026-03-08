Paola Caruso al Grande Fratello Vip | ‘Mi mancherà da morire mio figlio Michele’

Paola Caruso è stata annunciata come concorrente del Grande Fratello Vip e ha già condiviso che le mancherà moltissimo suo figlio Michele. La showgirl ha confermato la sua partecipazione e si prepara a entrare nella Casa, mentre il pubblico aspetta di vederla in diretta. La sua presenza nel reality è ora ufficiale e suscita grande interesse.

Paola Caruso concorrente del Grande Fratello Vip: quando entrerà nella Casa?. Ora è ufficiale: Paola Caruso sarà una concorrente del Grande Fratello Vip. L’annuncio è arrivato nello studio di Verissimo, dove la showgirl ha confermato la sua partecipazione alla nuova edizione del reality di Canale 5. L’ingresso nella Casa più spiata d’Italia è fissato per il 17 marzo, data di partenza del programma. Per l’ex Bonas di Avanti un altro, oggi 41 anni, si tratta di una nuova sfida televisiva che arriva dopo anni intensi, segnati da difficoltà personali ma anche da una forte voglia di ripartire. Davanti a Silvia Toffanin, la showgirl non ha nascosto l’emozione: «Ho la pelle d’oca, perché adesso che è stato annunciato è vero». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

