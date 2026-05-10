Cheddira nel post partita di Lecce Juve | Il gol ad inizio partita ha indirizzato il match L’atteggiamento era quello giusto

Dopo la partita tra Lecce e Juventus, il giocatore dei pugliesi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ha commentato il gol segnato all'inizio della gara, ritenendolo un fattore determinante nell’andamento dell’incontro. Ha inoltre affermato che l’atteggiamento della squadra era quello giusto durante tutto il match, nonostante il risultato finale. Nessun riferimento è stato fatto a decisioni arbitrali o altri aspetti esterni alla partita.

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