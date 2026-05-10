Cheddira nel post partita di Lecce Juve | Il gol ad inizio partita ha indirizzato il match L’atteggiamento era quello giusto
Dopo la partita tra Lecce e Juventus, il giocatore dei pugliesi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ha commentato il gol segnato all'inizio della gara, ritenendolo un fattore determinante nell’andamento dell’incontro. Ha inoltre affermato che l’atteggiamento della squadra era quello giusto durante tutto il match, nonostante il risultato finale. Nessun riferimento è stato fatto a decisioni arbitrali o altri aspetti esterni alla partita.
di Francesco Spagnolo Cheddira nel post partita di Lecce Juve ha parlato ai microfoni di Sky. Le parole del giocatore dei pugliesi dopo il ko con i bianconeri. Nel post partita di Lecce Juventus, Walid Cheddira ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. OCCASIONE PRIMO TEMPO – « Non so nemmeno io come l’abbia presa Di Gregorio. Dal campo non ho capito dove gli fosse sbattuta. L’importante è essersi trovati lì pronti al momento, abbiamo fatto una gara come il nostro solito. Abbiamo combattuto fino alla fine, peccato il goal preso all’inizio che l’ha indirizzato verso di loro. Ma abbiamo avuto un atteggiamento giusto ed è quello che ci serve per queste ultime gare per arrivare al nostro obiettivo ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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