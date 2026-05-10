Che la Festa della Mamma non sia più solitudine | parliamo di lutto perinatale

La Festa della Mamma può rappresentare un momento difficile per chi ha vissuto un lutto perinatale, un dolore ancora troppo spesso invisibile. Questo tipo di perdita riguarda il distacco di un bambino durante la gravidanza o subito dopo la nascita, e spesso non viene riconosciuto pubblicamente o affrontato apertamente. In una società che tende a idealizzare la maternità, le persone colpite si trovano a dover gestire un dolore silenzioso e poco compreso.

Il lutto perinatale è ancora oggi un dolore spesso invisibile, difficile da raccontare e da accogliere, soprattutto in una società che mostra della maternità solo il lato più luminoso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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