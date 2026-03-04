Finale di Coppa è caccia al biglietto E il vescovo | Dio benedica l’Ancona

Per la finale di ritorno di Coppa Italia tra Ancona e Pistoiese, i biglietti sono già in alta richiesta e nelle prime ventiquattro ore di prevendita sono stati venduti oltre 2300 tagliandi, inclusi 384 riservati agli ospiti. La partita si svolgerà sabato sera al Del Conero, mentre un vescovo ha espresso una benedizione per l’evento, augurando buona fortuna ai partecipanti.

E' caccia al biglietto per la finale di ritorno di Coppa Italia di sabato sera tra Ancona e Pistoiese: ieri pomeriggio erano già 2362 (compresi 384 ospiti) i tagliandi venduti per la partita al Del Conero, il tutto nelle prime ventiquattr'ore di prevendita. E già nella serata di ieri si parlava di quota tremila. L'Ancona capolista in solitaria, il 4-0 nel derby con la Maceratese e una lunga cavalcata di dodici risultati utili consecutivi in campionato sembrano aver riacceso l'entusiasmo della piazza e di una società che, grazie anche alla presenza di tante scuole calcio che sabato sera si accomoderanno in gradinata Neri, punta decisa a superare le cinquemila presenze.