Un nuovo film di Pif si distingue per il suo stile originale e audace, affrontando temi complessi con leggerezza e coraggio. Il regista e attore romano presenta un'opera che mescola umorismo e riflessione, sfidando i limiti tradizionali del cinema. La narrazione si muove tra momenti delicati e provocatori, mantenendo un tono che invita a pensare senza rinunciare a un tocco di follia.

Una volta si diceva: "scherza con i fanti e lascia stare i santi" ma anche i proverbi hanno le loro eccezioni e questo nuovo film di Pif si conferma un film che unisce originalità, abilità e coraggio riuscendo a trattare temi gravosi e delicati come la fede cristiana e la coerenza di vita dei credenti in un modo accattivante, simpatico, agrodolce e sostenibile. E non è poco! E tutto questo nonostante il titolo poco azzeccato (che ricorda l'eresia sociniana-bergogliana), una delle prime battute del film copiata dal "Papocchio" di Renzo Arbore, l'insopportabile cantilena della voce del "Papa" (che era un Bergoglio santificato ma assomigliava stranamente all'arcivescovo Viganò) e il problema dello stesso Pif quale maschera e macchietta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "...Che Dio perdona a tutti": un Pif coraggioso e borderline in un film originale e strano che tratta i grandi temi con leggiadria

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Dal 2 aprile nei cinema il nuovo film di Pif: Che Dio perdona tutti, con Giusy Buscemi. La trama e la video-intervista su Amica.it(askanews) – Si può effettivamente rispettare alla lettera tutto quello che c’è scritto nella Bibbia, almeno per farsi perdonare una grande bugia?...

Temi più discussi: …Che Dio perdona a tutti, Pif si confronta con l’amore e la ricerca della fede; Arriva al cinema (e torna in libreria) …Che Dio perdona a tutti di Pif; … Che Dio perdona a tutti, storie di cannoli, arancini e miracoli; ...che Dio perdona a tutti, il cast del film di Pif.

…che Dio perdona a tutti, trama e cast del film di Pif con Giusy Buscemi al cinemaLeggi su Sky TG24 l'articolo …che Dio perdona a tutti, trama e cast del film di Pif con Giusy Buscemi al cinema ... tg24.sky.it

Pif e Giusy Buscemi presentano il film ...Che Dio perdona a tutti oggi a Menfi e Sciacca, e domani a CataniaPif e Giusy Buscemi presentano il film …Che Dio perdona a tuttidomani martedì 7 a Menfi, paese natale della protagonista femminile, a Sciacca e domani mercoledì 8 aprile a Catania al pubblico del ci ... lasicilia.it

'..Che Dio perdona a tutti' il nuovo film del regista palermitano Pif è stato presentato oggi nel capoluogo siciliano in cinque sale cinematografiche. Presenti alla proiezione anche gli attori Giusy Buscemi e Francesco Scianna. Interviste: Pif, autore e regista - Giu - facebook.com facebook

Il #Papa: È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà. Ma è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia a sbocciare qualcosa di nuovo che presto o tardi produce un frutto. La Pasqua ci don x.com