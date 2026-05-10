Charli XCX ha pubblicato una nuova traccia intitolata “I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night”, che è stata inserita come lato B nel vinile di “Rock Music”. La canzone parla di un pensiero ricorrente e incessante nei confronti di qualcuno. La pubblicazione è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta o sul suo processo creativo.

Charli XCX sembra non riuscire a smettere di pensare a qualcuno in I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night, una canzone aggiunta come lato B del vinile di Rock Music. Il brano, con una produzione minimalista e una durata di appena 1 minuto e 32 secondi, è accompagnato da un video in bianco e nero girato a Kyoto, in Giappone. Nella clip, una telecamera a mano che funge da voyeur segue la cantautrice britannica mentre sale una scalinata e si rotola sul pavimento di una sala da ballo. Il testo della canzone fa riferimento all’arte sperimentale della Nouvelle Vague francese: «Maybe we could become each other Like somethin’ out of a Jacques Rivette movie or somethin’».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charli XCX pubblica “I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night” come B-side del vinile di “Rock Music”

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