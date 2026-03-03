Il matrimonio di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux | arrivano in Ferrari e vestono coordinati

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo con un rito civile. La coppia ha scelto di celebrare l’unione in una cerimonia intima, partecipata da pochi invitati. Dopo il matrimonio, entrambi sono stati visti in abiti coordinati, mentre lasciavano il luogo della celebrazione. La notizia della loro unione ha fatto rapidamente il giro dei media.

