Lego Icons la Ferrari F2004 di Michael Schumacher rivive in mattoncini

Lego Icons ha presentato una riproduzione della Ferrari F2004 di Michael Schumacher realizzata con mattoncini. Il set permette di ricostruire in dettaglio una delle vetture più iconiche della Formula 1 e si rivolge agli appassionati di modellismo e di corsa. La scatola include pezzi specifici per ricreare le caratteristiche principali dell'auto e si rivolge a chi desidera unire passione e abilità manuale.

Non un semplice set di mattoncini, ma un viaggio nel tempo e nei ricordi. Per riconnettere due mondi profondamente legati: quello delle riproduzioni in scala e quello delle grandi storie della Formula 1. Disponibile dal 1° marzo 2026, questo modello da esposizione, della serie Icons" che conta 735 pezzi, celebra una delle stagioni più iconiche della storia delle corse automobilistiche, quella della Ferrari F2004 e di Michael Schumacher che vi dominò il campionato del mondo del 2004. Non si tratta di un'escursione nostalgica fine a se stessa, ma di un omaggio costruito con cura ai fan un po' cresciuti – quelli che ricordano la F1 di una volta con un sorriso, e magari anche con qualche foto in bianco e nero sul frigorifero.