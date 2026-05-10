Challenge Cesenatico trionfano Solok e Theunissen | spettacolo tra pioggia e rimonte
A Cesenatico si è svolta una giornata di triathlon con condizioni meteorologiche avverse, tra pioggia e momenti di tensione. Nella gara maschile, Valdemar Solok ha concluso con una prestazione convincente, mentre nella competizione femminile, la sudafricana Theunissen ha vinto dopo un duello deciso con Marta Bernardi. La giornata ha visto anche alcune rimonte e momenti di grande spettacolo tra i partecipanti.
Una giornata di grande triathlon a Cesenatico nonostante il meteo incerto: Valdemar Solok firma una prova autoritaria nella gara maschile, mentre la sudafricana Theunissen trionfa al termine di un emozionante duello con Marta Bernardi. Decisive le frazioni bike e run, protagoniste di continui.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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