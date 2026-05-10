Challenge Cesenatico trionfano Solok e Theunissen | spettacolo tra pioggia e rimonte

A Cesenatico si è svolta una giornata di triathlon con condizioni meteorologiche avverse, tra pioggia e momenti di tensione. Nella gara maschile, Valdemar Solok ha concluso con una prestazione convincente, mentre nella competizione femminile, la sudafricana Theunissen ha vinto dopo un duello deciso con Marta Bernardi. La giornata ha visto anche alcune rimonte e momenti di grande spettacolo tra i partecipanti.

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