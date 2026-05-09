Cesenatico esordio ad alta intensità per il Challenge | trionfi nella Sprint e spazio ai giovani

Il weekend di Challenge Cesenatico 2026 prende il via con una giornata intensa, caratterizzata da gare sulla distanza Sprint e da eventi rivolti ai più giovani. La competizione ha visto protagonisti atleti di diverse età, che si sono sfidati in un’atmosfera di grande entusiasmo. Le gare sono iniziate con un’atmosfera vibrante, coinvolgendo il pubblico presente lungo il percorso.

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È una giornata ricca di energia e partecipazione quella che apre ufficialmente il weekend di Challenge Cesenatico 2026, con le gare sulla distanza Sprint e le prove dedicate ai più giovani. Fin dalle prime ore del mattino, il Race Village si anima con l’apertura della segreteria gara e la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le fiere Micam e Mipel. Tanto spazio ai giovani: "La scarpa cerca lo sprint"Che scarpa farà? Si va da stivali equestri che acquistano un carattere a metà tra nostalgia e modernità grazie a suole corpose, linee arrotondate e...