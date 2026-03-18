Vallefoglia è storia! Le tigri dominano il Panathinaikos e trionfano in Challenge Cup

A Vallefoglia le tigri hanno battuto il Panathinaikos 3-0 nel secondo match di ritorno, dopo aver vinto 3-2 all’andata. La squadra ha conquistato la Challenge Cup, portando a casa la vittoria in questa fase della competizione. La partita si è svolta ad Atene, con le tigri che hanno prevalso sul campo greco.

La storia della pallavolo femminile marchigiana torna in Europa, in CEV Challenge Cup, ed ha i colori biancoverdi: le giovani tigri di Vallefoglia, comune marchigiano della provincia di Pesaro Urbino, sono entrate nella storia della pallavolo europea. La Megabox Ondulati del Savio domina in Challenge Cup, ad Atene. La formazione del patron Ivano Angeli porta in Italia, nelle Marche, un trofeo che mancava da 15 anni, sempre nella Provincia di Pesaro Urbino, a Vallefolgia, un comune con meno di 15.000 abitanti dove la pallavolo si ‘mastica’ da sempre, ma che, proprio grazie alla passione del Presidente Ivano Angeli, adesso domina in Europa, grazie alla Megabox, Club nato solo sei anni fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vallefoglia, è storia! Le tigri dominano il Panathinaikos e trionfano in Challenge Cup Articoli correlati LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-3, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: STORICHE!! Le Tigri trionfano ad Atene e vincono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20. LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le tigri a Pesaro a caccia del successo nella finale d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Una selezione di notizie su Vallefoglia è storia Le tigri dominano... Temi più discussi: Coppe europee – Vallefoglia in Grecia per il sogno Challenge Cup, Chieri e Conegliano ospitano Dresda ed Ankara; Challenge Cup: appuntamento con la storia per Vallefoglia; Challenge Cup: Vallefoglia ad Atene per conquistare la storia; Vallefoglia lotta, suda, si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup, la finale d’andata è delle Tigri. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-3, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: STORICHE!! Le Tigri trionfano ad Atene e vincono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 19.50 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale ... oasport.it Challenge Cup: è trionfo Vallefoglia !La squadra di Pistola nella finale di ritorno ad Atene travolge 0-3 (20-25, 25-27, 16-25) il Panathinaikos e conquista il primo storico trofeo internazionale della sua giovane storia sportiva ... tuttosport.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. Imagine Dragons · On Top of the World. ALZALA CAPITANO, ALZALA! @soniacandi e le tigri della @megaboxvolley alzano al cielo la Challenge Cup 2026 conquistata ad Atene! #iLovevolley #volleyball #Challen - facebook.com facebook Finale Challenge Cup: Panathinaikos-Vallefoglia 0-3 (16-25). Vallefoglia vince la coppa x.com