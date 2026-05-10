Cesena un disastro annunciato Cole in bilico Floccari nuovo ds

Il campionato di calcio si sta avviando alla conclusione e il Cesena si trova in una posizione difficile, con poche giornate ancora da disputare. La squadra rischiava di retrocedere ai playout, ma ora la stagione è terminata, evitando così il peggio. Durante la stagione, si sono verificati cambi di dirigenza e infortuni che hanno influenzato le prestazioni del club. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

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Fortunatamente il campionato è finito. Con un altro paio di turni da giocare, il Cesena avrebbe rischiato la retrocessione ai playout. Tanto dicono i numeri di un girone di ritorno dove è stata messa insieme la miserie di 15 punti (frutto di 3 successi, 8 pareggi e 9 sconfitte). Peggio ha fatto solo l’Empoli (14). Appena 20 i gol realizzati contro i 35 subiti: quella bianconera è la peggior difesa del girone di ritorno. Cambiare la guida tecnica in un turno infrasettimanale ad otto giornate dalla fine era rischioso, ancor di più lo è stato non farlo prima vista la china presa dalla squadra con Mignani. Azzardare la rivoluzione con un tecnico...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cesena, un disastro annunciato. Cole in bilico, Floccari nuovo ds ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cesena, nodo ds da sciogliere. Aiello incontrerà subito FloccariIl presidente John Aiello sarà a Cesena giovedì per assistere, poi, venerdì, all’ultima gara di campionato che vedrà il Cesena al Manuzzi, alle 20. Leggi anche: Ashley Cole, nuovo allenatore del Cesena