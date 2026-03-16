Ashley Cole è stato annunciato come nuovo allenatore del Cesena. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica, sostituendo il precedente allenatore con l’ex calciatore. La decisione è stata resa nota nelle ultime ore e segna un nuovo capitolo per il club, che ora attende di vedere come si svilupperà questa scelta nel prosieguo della stagione.

2026-03-16 00:22:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: “Il Cesena FC comunica la nomina di Ashley Cole ad allenatore della prima squadra. “Il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con possibilità di proroga soggetto a determinate condizioni” Lo riferisce il club bianconero. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con possibilità di prolungamento soggetto a determinate condizioni Sarà il prima volta chi è a capo di una squadra solo, sebbene abbia esperienza in progetti ambiziosi. Nel 2021, si è unito al personale tecnico del Nazionale Under 21 dell’Inghilterrae tra 2022 e 2023era secondo allenatore Di Frank Lampard nel Everton e il Chelseae di Wayne Rooney in esso Città di Birmingham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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(CLAMOROSO) ASHLEY COLE NUOVO ALLENATORE DEL CESENA!!!

Tutto quello che riguarda Ashley Cole

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