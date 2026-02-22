La fortuna bacia Pescara | centrato un 5 da 208 mila euro in una tabaccheria di via Cesare Battisti

Un giocatore di Pescara ha vinto 208.027,92 euro con un 5 nel Superenalotto di sabato 21 febbraio, giocando in una tabaccheria di via Cesare Battisti. La vincita deriva da una schedina compilata sul momento, che ha portato fortuna al fortunato scommettitore. La notizia si diffonde tra gli appassionati di lotterie, mentre gli esercenti della zona confermano l’aumento di clienti dopo l’estrazione. La vincita rimane ancora anonima, ma il sorriso sul volto del vincitore si fa largo.

Nessun 6 e il jackpot da oltre 123 milioni, ma qualcuno in città ha molto da festeggiare grazie alla vincita centrata con una schedina del Superenalotto giocata nella Totoricevitoria Fratelli Baldassarre Cnetrato un 5 da 208mila 27,92 euro a Pescara nell'estrazione di sabato 21 febbraio del Superenalotto. Il fortunato o la fortunata, la sua schedina l'ha giocata nella Totoricevitoria Fratelli Baldassarre di via Cesare Battisti, come riporta Agipronews. Una nuova vincita fortunata in questo inizio di 2026 che a Pescara ha visto già assegnati due premi da 100mila euro con la Lotteria Italia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

