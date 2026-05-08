Cesare Battisti dal carcere | Vorrei vedere mio figlio e una cella singola per fare lo scrittore

Un ex militante condannato all’ergastolo per quattro omicidi ha espresso il desiderio di vedere suo figlio e di poter disporre di una cella singola per dedicarsi alla scrittura. Attualmente detenuto, ha fatto questa richiesta durante un colloquio in carcere. La sua situazione giudiziaria e personale rimane al centro di discussioni pubbliche e mediatiche.

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Cesare Battisti chiede di poter riabbracciare suo figlio. E lo fa in una lettera a La Nazione, in cui chiede anche più diritti: "Serve aprire ai benefici, voglio una cella singola per fare lo scrittore". L’ex membro dei Proletari Armati per il Comunismo è recluso nel carcere di Massa Carrara dove, dopo l’estradizione, sta scontando l’ergastolo per i quattro omicidi per cui è stato condannato., Come spiega La Nazione, Battisti racconta di aver ricevuto tempo fa la notizia che, "sulla base dell’ineccepibile comportamento", anche per lui era giunta l’ora "di aprire la via ai benefici, cominciando con un primo permesso di necessità: qualche ora da trascorrere con il figlio minore (il ragazzo presenta problemi psicologici certificati), con un successivo avanzamento graduale dei benefici".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cesare Battisti dal carcere: "Vorrei vedere mio figlio e una cella singola per fare lo scrittore" Notizie correlate La lettera di Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei rivedere mio figlio”Massa, 8 maggio 2026 – Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai Proletari armati per il comunismo,... La lettera di Cesare Battisti dal carcere: «Qui senza diritti, vorrei rivedere mio figlio»Cesare Battisti chiede che gli vengano riconosciuti i diritti previsti dall’ordinamento penitenziario. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlio; Taccuino degli eventi in carcere, settimana 2-8 maggio; Motociclisti morti in viale Battisti a Monza: ecco la ricostruzione della perizia; La lettera di Cesare Battisti dal carcere | Vorrei rivedere mio figlio. La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlioL’ex membro dei Pac scrive alla Nazione: Qui senza diritti, è giunta l’ora di aprire ai benefici. Da ergastolano mi spetterebbe una cella singola, anche per poter fare lo scrittore ... quotidiano.net Omicidi, rapine e arresti: la vita in fuga di Cesare BattistiDopo la cattura è ormai questione di ore l'estradizione in Italia di Cesare Battisti, che avviene a un mese dall'ordine di arresto disposto dal Supremo tribunale federale brasiliano nei suo confronti ... lettera43.it Presentazione del progetto di riqualificazione di Via Cesare Battisti Mercoledì 13 maggio ore 18.30 Sala Consiglio Comunale - ingresso via Leopardi Interverranno la Sindaca Avv. Marila Girolomoni e l'Architetto Michele Bonini, responsabile del III facebook