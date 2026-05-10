Cervia Run 2026 beneficenza per Ageop | consegnato un assegno da 2.850 euro
Durante la Cervia Run 2026, si è svolta anche un'iniziativa di beneficenza. È stato consegnato un assegno di 2.850 euro a favore di un'associazione dedicata alla cura dei bambini. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, portando avanti un messaggio di sport e solidarietà. La corsa si è conclusa con un momento di consegna, che ha sottolineato l'impegno della comunità in iniziative benefiche.
Sport, partecipazione e solidarietà. La Cervia Run 2026 lascia il segno anche fuori dal percorso di gara, con una donazione di 2.850 euro consegnata nei giorni scorsi ad Ageop Ricerca Odv, associazione che sostiene i bambini malati di tumore e le loro famiglie. L’assegno è stato consegnato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Stipendi, scattano aumenti in busta paga da marzo 2026: chi può guadagnare fino a 850 euro in più l’annoDa marzo, i lavoratori con reddito fino a 33mila euro vedranno in busta paga gli effetti della flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali, con...
Colleferro | Segni. Cena di beneficenza in favore della Croce Rossa organizzata al Ristorante “La Noce” da “Car Service” e “Sem Viaggi”. Consegnato alla Cri un pulmino per disabiliCronache Cittadine COLLEFERRO – Nella serata di Venerdì 17 Aprile, al Ristorante “La Noce” di Segni si è svolto un importante incontro L'articolo...