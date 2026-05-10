Cervia Run 2026 beneficenza per Ageop | consegnato un assegno da 2.850 euro

Da ravennatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Cervia Run 2026, si è svolta anche un'iniziativa di beneficenza. È stato consegnato un assegno di 2.850 euro a favore di un'associazione dedicata alla cura dei bambini. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, portando avanti un messaggio di sport e solidarietà. La corsa si è conclusa con un momento di consegna, che ha sottolineato l'impegno della comunità in iniziative benefiche.

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Sport, partecipazione e solidarietà. La Cervia Run 2026 lascia il segno anche fuori dal percorso di gara, con una donazione di 2.850 euro consegnata nei giorni scorsi ad Ageop Ricerca Odv, associazione che sostiene i bambini malati di tumore e le loro famiglie. L’assegno è stato consegnato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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