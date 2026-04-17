Ciccio Riccio Run 2026 | sport storia e solidarietà in scena a Cellino San Marco
Domenica 19 aprile le strade di Cellino San Marco ospiteranno la Ciccio Riccio Run 2026, una corsa podistica non competitiva organizzata dall'Associazione podistica My Domo di San Pietro Vernotico. L’evento, chiamato anche Run4Leo, coinvolgerà i partecipanti in una giornata dedicata allo sport, alla storia locale e alla solidarietà. La manifestazione prevede vari percorsi e coinvolge numerose persone della comunità.
CELLINO SAN MARCO - Domenica 19 aprile prossimo le strade di Cellino San Marco si animeranno per la Ciccio Riccio Run (Run4Leo), edizione 2026, una manifestazione podistica non competitiva organizzata dall'Associazione podistica My Domo di San Pietro Vernotico con presidente Angelo Caforio e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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