Colleferro | Segni Cena di beneficenza in favore della Croce Rossa organizzata al Ristorante La Noce da Car Service e Sem Viaggi Consegnato alla Cri un pulmino per disabili

Venerdì 17 aprile, al Ristorante “La Noce” di Segni, si è svolta una cena di beneficenza organizzata da “Car Service” e “Sem Viaggi” a favore della Croce Rossa. Durante l'evento sono stati consegnati alla Cri un pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. La serata ha coinvolto diverse persone e aziende del territorio, con l’obiettivo di sostenere le attività della Cri locale.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella serata di Venerdì 17 Aprile, al Ristorante “La Noce” di Segni si è svolto un importante incontro L'articolo Colleferro Segni. Cena di beneficenza in favore della Croce Rossa organizzata al Ristorante “La Noce” da “Car Service” e “Sem Viaggi”. Consegnato alla Cri un pulmino per disabili Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro | Segni. Cena di beneficenza in favore della Croce Rossa organizzata al Ristorante “La Noce” da “Car Service” e “Sem Viaggi”. Consegnato alla Cri un pulmino per disabili Notizie correlate Milano, dal Libano del 1982 a oggi: una cena di solidarietà nel ristorante "La Meza", raccolti €2610 per la Croce Rossa libanesePiù di cinquanta persone sedute a tavola in un ristorante libanese in via Giuseppe Tartini, con un obiettivo preciso: mangiare bene e fare del bene. Palermo, cena di beneficenza per un pulmino: studenti chef supportano anziani e bambini in difficoltà.Una cena di solidarietà, intitolata “Cuore a tavola”, si terrà domani sera al centro commerciale Forum di Palermo, a partire dalle ore 20.