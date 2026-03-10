Stipendi scattano aumenti in busta paga da marzo 2026 | chi può guadagnare fino a 850 euro in più l'anno

A partire da marzo 2026, i lavoratori con reddito fino a 33.000 euro riceveranno aumenti in busta paga grazie alla flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali. Chi guadagna fino a 850 euro in più all'anno sarà interessato da questa misura, che riguarda specificamente le retribuzioni più basse. La modifica interessa chi beneficia di aumenti salariali derivanti da contratti collettivi o individuali.

Da marzo, i lavoratori con reddito fino a 33mila euro vedranno in busta paga gli effetti della flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali, con risparmi fino a 850 euro annui. Anche i trattamenti accessori come lavoro notturno e festivo beneficiano di una tassazione agevolata al 15%. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

