Certamen Ciceronianum Gianluca Quadrini | Arpino sul tetto del mondo

Il Certamen Ciceronianum Arpinas ha riscosso grande successo, attirando studenti e appassionati da diversi paesi. La competizione culturale si svolge ogni anno nella città, premiando le eccellenze nel campo della lingua e della cultura classica. La manifestazione coinvolge partecipanti di varie nazionalità, che si confrontano su temi legati alla figura di Cicerone e alla letteratura latina. Gianluca Quadrini ha commentato l'evento affermando che Arpino si posiziona come punto di riferimento internazionale in questo settore.

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