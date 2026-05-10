Certamen Ciceronianum Gianluca Quadrini | Arpino sul tetto del mondo
Il Certamen Ciceronianum Arpinas ha riscosso grande successo, attirando studenti e appassionati da diversi paesi. La competizione culturale si svolge ogni anno nella città, premiando le eccellenze nel campo della lingua e della cultura classica. La manifestazione coinvolge partecipanti di varie nazionalità, che si confrontano su temi legati alla figura di Cicerone e alla letteratura latina. Gianluca Quadrini ha commentato l'evento affermando che Arpino si posiziona come punto di riferimento internazionale in questo settore.
Grande successo per il Certamen Ciceronianum Arpinas, competizione culturale che premia le eccellenze di ogni nazionalità. Presente alla cerimonia di premiazione Gianluca Quadrini, nella triplice veste di consigliere provinciale di Frosinone, consigliere comunale di Arpino e dirigente di ANCI.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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