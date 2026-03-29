Il Certamen Ciceronianum Normanno si è appena concluso presso il Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa, con un’ampia partecipazione di studenti da diverse scuole. L’evento ha visto un coinvolgimento attivo tra i partecipanti, che si sono confrontati su temi legati alla lingua e alla cultura latina. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto numerosi spettatori.

Premiazione finale con studenti da più licei campani, riconoscimenti ai migliori interpreti dei testi di Cicerone e ringraziamenti a docenti, associazioni e istituzioni per il sostegno culturale Si è concluso con grande partecipazione e coinvolgimento il Certamen Ciceronianum Normanno, ospitato dal Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa. L’iniziativa, dedicata allo studio e all’interpretazione dei testi classici, ha confermato il valore formativo della cultura antica, trasformando la classicità in un’esperienza viva di apprendimento e confronto. Il brano proposto, tratto dal secondo libro del De Finibus di Cicerone, ha impegnato gli studenti su una delle questioni centrali del pensiero etico antico: l’invito a Torquato ad abbandonare l’idea che il piacere sia il sommo bene. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Successo per il Certamen Ciceronianum Normanno al “Cirillo” di Aversa

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Tutto quello che riguarda Certamen Ciceronianum Normanno

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