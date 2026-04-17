Al teatro Cilea su il sipario sulla cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2026

Mercoledì 22 aprile alle ore 10 si terrà al teatro comunale Francesco Cilea la cerimonia di consegna del San Giorgio d’Oro 2026. L’evento rappresenta un appuntamento ufficiale durante il quale verranno premiate personalità o enti che si sono distinti in diversi settori. La cerimonia si svolgerà nella sede teatrale e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, invitati e premiati.

La cerimonia ufficiale per il conferimento del prestigioso riconoscimento del San Giorgio d’Oro 2026 si terrà mercoledì 22 aprile, alle ore 10, al teatro comunale Francesco Cilea.Organizzata dal Comune di Reggio Calabria, la cerimonia vedrà la partecipazione di ragazze e ragazzi partecipanti ai.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate "È stato il cuore del teatro reggino": proposta di San Giorgio d’oro alla memoria di Francesco CameraIl San Giorgio d’oro è la più alta benemerenza conferita dal Comune di Reggio Calabria a cittadini che, con impegno, talento e dedizione, hanno... Aspettando Godot del Teatro delle Forchette fa incetta di premi al concorso 'San Giorgio in Scena'Torna a Forlì carico di successi lo spettacolo “Aspettando Godot” del Teatro delle Forchette, reduce dalla dodicesima edizione del Concorso teatrale... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Comitati di quartiere, banda musicale e Consulte, la partecipazione prende forma nell’aula Battaglia, ma non mancano le polemiche… in maggioranza · ilreggino.it; Elezioni, la ricetta di Lamberti: ‘Reggio va rifondata partendo dai servizi essenziali’; Christus Vincit IV: ultimi biglietti disponibili per il grande concerto di beneficenza al Teatro Cilea | INFO; Reggio Calabria, approvato il Regolamento sui Comitati di Quartiere: cosa cambia ora. La MAPPA completa. Reggio Calabria, nuova edizione del San Giorgio d’Oro 2026: tutto pronto per la cerimonia | INFO facebook Altri scatti dai balconi di Milano, l’orgoglio di esibire la croce di San Giorgio, simbolo di radici, valori, identità, che ci unirà tutti sabato alle ore 15 sotto la Madonnina SENZA PAURA. Vi aspettiamo! x.com