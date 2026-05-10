Cep ucciso con 5 colpi al volto | indagini notturne dopo l’esecuzione

Nella notte sono in corso indagini dopo un episodio di sparatoria avvenuto all’interno di un’auto, durante il quale sono stati esplosi cinque colpi al volto di una persona. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi abbia aperto il fuoco e se ci siano collegamenti con il decesso di un’altra persona, avvenuto in circostanze simili. La scena del crimine e i rilievi sono stati effettuati nelle ore successive all’accaduto.

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