Un uomo di 34 anni è stato trovato morto in una Smart in via Paladini, colpito da colpi d’arma da fuoco. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di capire chi abbia sparato e come sia stato possibile un'aggressione in una zona molto frequentata. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali testimoni o sospetti. La scena è stata isolata in attesa di ulteriori rilievi.

? Domande chiave Chi ha sparato al giovane all'interno della Smart in via Paladini?. Come è stato possibile l'attacco in una zona così frequentata?. Quali indizi hanno raccolto i carabinieri sulla scena del crimine?. Cosa emergerà dalle analisi balistiche sul corpo di Placido Barrile?.? In Breve Il fratello della vittima ha segnalato la presenza dell'automobilista in via Paladini.. Ferite gravi alla testa e al volto causate da proiettili contro la fisionomia.. I carabinieri effettuano rilievi tecnici sulla Smart e nell'area di viale Michelangelo.. L'omicidio è avvenuto vicino al murales dedicato al calciatore Totò Schillaci.. Il sabato sera di viale Michelangelo è stato sconvolto dalla scoperta del corpo senza vita di Placido Barrile, un trentaquattrenne trovato all’interno di una Smart in via Paladini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cep, ucciso colpi d’arma da fuoco: trovato 34enne in una Smart

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