Cep omicidio di Peppe Barrile | video e interrogatori per l’assassino

Le forze dell'ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza relative all’omicidio di Peppe Barrile nel CEP. Sono stati ascoltati alcuni interrogatori per identificare il possibile responsabile dell’omicidio e chiarire i dettagli della dinamica. Si cerca di capire chi siano le persone coinvolte nel conflitto legato allo spaccio nella zona. Le indagini proseguono per raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto.

? Domande chiave Cosa riveleranno i filmati delle telecamere sulla dinamica dell'esecuzione? Chi sono i responsabili del conflitto legato allo spaccio nel Cep? Perché l'omicidio potrebbe essere collegato alle sparatorie di fine aprile? Come si inserisce la morte di Barrile nei nuovi equilibri criminali??? In Breve Vittima con precedenti per rapina nel 2014 e spaccio nel 2016. Indagini su possibili legami con sparatorie del 30 aprile in via Montalbo. Cinque colpi d'arma da fuoco in .🔗 Leggi su Ameve.eu

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