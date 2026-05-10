Cento sede di eccellenza per la chirurgia

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società italiana di chirurgia ha scelto l’ospedale di Cento come sede di formazione per la chirurgia generale e della parete addominale. La struttura ospedaliera, sotto la guida del dottor Giorgio Soliani, è stata designata come centro di tirocinio nazionale dalla scuola SIC-ISHAWS. Questa nomina rafforza il ruolo di Cento nel settore chirurgico, coinvolgendo centri di formazione di livello nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Sic – Ishaws, prestigiosa società italiana di chirurgia, ha nominato la “Chirurgia Generale e della Parete addominale” dell’Ospedale di Cento, diretta dal dottor Giorgio Soliani, centro di tirocinio nazionale della scuola SIC-ISHAWS. Il reparto del Santissima Annunziata ospiterà dunque chirurghi da tutt’Italia che verranno per approfondire le proprie competenze e assistere ad interventi innovativi sulla parete addominale. La nomina ha avuto luogo a Strasburgo, dove si è tenuto un evento formativo di Sic-Ishaws sulla chirurgia delle ernie e della parete addominale, alla quale il dottor Soliani ha partecipato come relatore. L’evento...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cento sede di eccellenza per la chirurgia
© Ilrestodelcarlino.it - "Cento sede di eccellenza per la chirurgia"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Do Under Eye Creams Actually Work Doctor Explains

Video Do Under Eye Creams Actually Work? Doctor Explains

Notizie correlate

Ospedale di Cento: nasce il centro nazionale per la chirurgia delle ernie? Punti chiave Come cambierà la cura delle ernie grazie alla Tailored Surgery? Chi sono gli esperti che guideranno i nuovi chirurghi nazionali?...

Ospedale di Massa: audit regionale approva la chirurgia d’eccellenzaL’organizzazione chirurgica dell’ospedale delle Apuane di Massa ha superato con successo un rigoroso audit regionale, confermando l’efficacia dei...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web