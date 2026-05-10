La società italiana di chirurgia ha scelto l’ospedale di Cento come sede di formazione per la chirurgia generale e della parete addominale. La struttura ospedaliera, sotto la guida del dottor Giorgio Soliani, è stata designata come centro di tirocinio nazionale dalla scuola SIC-ISHAWS. Questa nomina rafforza il ruolo di Cento nel settore chirurgico, coinvolgendo centri di formazione di livello nazionale.

La Sic – Ishaws, prestigiosa società italiana di chirurgia, ha nominato la “Chirurgia Generale e della Parete addominale” dell’Ospedale di Cento, diretta dal dottor Giorgio Soliani, centro di tirocinio nazionale della scuola SIC-ISHAWS. Il reparto del Santissima Annunziata ospiterà dunque chirurghi da tutt’Italia che verranno per approfondire le proprie competenze e assistere ad interventi innovativi sulla parete addominale. La nomina ha avuto luogo a Strasburgo, dove si è tenuto un evento formativo di Sic-Ishaws sulla chirurgia delle ernie e della parete addominale, alla quale il dottor Soliani ha partecipato come relatore. L’evento...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cento sede di eccellenza per la chirurgia"

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