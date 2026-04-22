Ospedale di Massa | audit regionale approva la chirurgia d’eccellenza

L’ospedale di Massa ha ricevuto l’approvazione di un audit regionale sulla sua organizzazione chirurgica. Durante la verifica, sono stati valutati i protocolli di sicurezza e le strutture, risultando conformi agli standard richiesti. La verifica ha confermato la qualità delle procedure e delle attrezzature presenti nella struttura. Questo risultato rappresenta una conferma dell’efficacia delle pratiche adottate dall’ospedale nel settore chirurgico.

L’organizzazione chirurgica dell’ospedale delle Apuane di Massa ha superato con successo un rigoroso audit regionale, confermando l’efficacia dei protocolli di sicurezza e la modernità delle strutture. Il controllo tecnico, conclusosi lo scorso 26 marzo dopo tre giorni di verifiche intensive, ha analizzato la governance clinica e le capacità tecnologiche del presidio, portando a una valutazione positiva che il direttore Giuliano Biselli ha definito straordinaria durante il punto della situazione tenutosi il 21 aprile. La verifica tecnica dei protocolli e la risposta del presidio apuano. Le ispezioni si sono concentrate sulla qualità dei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale di Massa: audit regionale approva la chirurgia d’eccellenza Notizie correlate Ospedale “Santa Croce“: "Un’eccellenza italiana nella chirurgia della mano"Un prestigioso riconoscimento per la struttura di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo, diretta dal dottor Lorenzo... Chirurgia dell’obesità, l’ospedale di Città di Castello è centro d’eccellenzaCittà di Castello (Perugia), 28 febbraio 2026 – Importante riconoscimento per la struttura di Chirurgia dell'obesità dell'ospedale di Città di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ospedale Apuane di Massa. Biselli: Audit dei gruppi tecnici regionali sui percorsi chirurgici, risultato straordinario e stimolo per futuro; Chirurgia d’eccellenza. Il percorso del Noa ’promosso’ dagli esperti: Stimolo per crescere; Massa. Ospedale Apuane, 16 aprile conferenza stampa su attività chirurgiche di eccellenza. Ospedale di Massa Marittima. La denuncia della Uil Fpl: Carenze di personale in Radiologia e al Pronto soccorsoAll’ospedale San Andrea grave situazione di disagio del personale medico e sanitario: il personale sanitario della radiologia si trova in una situazione cronica di carenza di personale medico e ... quotidianosanita.it Musetti a sorpresa in visita a pazienti ospedale di MassaUn pomeriggio speciale quello vissuto ieri all'ospedale Apuane di Massa (Massa Carrara). Lorenzo Musetti,il tennista di carrara numero 5 al mondo, ha voluto fare una sorpresa ai pazienti e al ... ansa.it Un set strumentale per la Chirurgia dell’ospedale di Massa Marittima Terza donazione nell’ultimo anno di Insieme in Rosa per il Sant’Andrea Si tratta un set per fistulectomia (completo di accessori) del valore di 9.200 euro. Il dispositivo permette di e - facebook.com facebook