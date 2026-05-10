centese e casumaro sognano un posto in finale

Inizia la fase decisiva dei playoff e dei playout in Promozione, con le squadre di Centese e Casumaro impegnate nelle prime sfide per conquistare un posto in finale. Le due compagini cercano di ottenere i risultati necessari per avanzare e, chissà, arrivare all’ultimo atto della competizione tra sette giorni. Le partite di questa settimana rappresentano il primo passo verso la finale, che potrebbe mettere in palio la promozione.

Si aprono i playoff e i playout in Promozione, con Centese e Casumaro chiamate a vincere e a trovarsi, chi lo sa, in finalissima fra una settimana. La Centese affronta l’Msp Calcio con due risultati su tre a disposizione, niente rigori in caso di parità. Un vantaggio da non sprecare, davanti al proprio pubblico. La squadra ci arriva nel modo migliore: l’ultima giornata di campionato ha regalato una vittoria di carattere contro la capolista Valsanterno, la squadra che ha dominato il girone per un’intera stagione senza mai perdere. Non un risultato qualunque, ma un segnale di consapevolezza dei propri mezzi. L’avversario è scomodo, inutile nasconderlo: l’Msp ha prodotto il miglior attacco del girone con 64 reti, ma la Centese non è da meno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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