Il campionato di Promozione si avvicina alla trentesima giornata con una classifica che inizia a delinearsi, mentre le squadre si preparano alle ultime sfide. Una formazione di Cento affronta il Castenaso con l’obiettivo di mantenere la seconda posizione, mentre il Gallo si trova in una situazione complicata a Casumaro, dove rischia di compromettere la salvezza. Le partite di questo fine settimana potrebbero influenzare significativamente la classifica finale.

Il campionato di Promozione si avvicina alla trentesima giornata con una classifica che inizia a delineare gerarchie più chiare, ma che lascia ancora apertissime diverse situazioni soprattutto alle spalle della capolista Valsanterno, che oggi potrebbe festeggiare la promozione matematica in Eccellenza sul campo del Masi Torello Voghiera. Dietro è lotta per la seconda piazza tra Centese, Valsetta Lagaro e Monte San Pietro, con gli uomini di Di Ruocco chiamati oggi a vincere contro l’Atletico Castenaso dopo la battuta d’arresto della scorsa settimana. La Centese è al momento seconda a quota 51 punti, ma ha visto avvicinarsi pericolosamente l’Msp e il Valsetta, entrambe a 49. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Centese col Castenaso per restare seconda. Bagarre salvezza, il Gallo rischia a Casumaro

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