promozione gare clou centese casumaro e gallo si giocano tutto

Nella giornata di gare clou, la Centese, Casumaro e Gallo si sono affrontate in match decisivi per la classifica. La Centese ha vinto 2-0 in casa contro la Valsanterno, che si conferma dominatrice del campionato, ma questa vittoria non è stata sufficiente per garantirsi il secondo posto nei playoff. Le altre squadre si contendono ancora le posizioni finali, mentre le gare si avviano alla fine della stagione regolare.

Non basta il 2-0 casalingo sulla dominatrice Valsanterno alla Centese per agguantare la seconda piazza playoff. Il Valsetta centra i tre punti grazie al 3-1 sull’Atletico Castenaso e finisce davanti in virtù degli scontri diretti a favore. Gli uomini di Di Ruocco si piazzano così al terzo posto e affronteranno il temibile Msp Calcio, sempre in casa, nel primo incrocio degli spareggi in gara secca domenica prossima. La vittoria sulla capolista ridà un po’ di fiducia alla Centese in vista dei playoff, mettendo fine al momento complicato attraversato nelle ultime settimane: Baravelli e Bonvicini i marcatori, tra l’altro è la prima (e unica) sconfitta del Valsanterno in questa stagione, arrivata a promozione già da tempo in cassaforte.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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