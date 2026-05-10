Centenario del culto di San Teresa a Salve | la cittadina accoglie le reliquie

A Salve si celebra il centenario del culto di Santa Teresa di Bambino Gesù, figura venerata nella cittadina da un secolo. Per questa occasione, sono state inviate le reliquie della compatrona, provenienti da Lisieux, e la comunità si sta organizzando per accoglierle. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e delle pratiche religiose locali, coinvolgendo fedeli e rappresentanti della parrocchia.

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