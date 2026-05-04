Deliceto accoglie le reliquie di San Gerardo Majella | il paese celebra la sua devozione

A Deliceto, domenica 3 maggio, centinaia di fedeli hanno partecipato all’accoglienza delle reliquie di San Gerardo Majella. Le reliquie sono state portate nel paese, dove il santo trascorse gran parte della sua vita religiosa a partire dal 1749, nel Santuario della Consolazione. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali e ha coinvolto la comunità devota, che ha espresso la propria fede attraverso momenti di preghiera e partecipazione collettiva.

A Deliceto, domenica 3 maggio sono state accolte da centinaia di fedeli le sacre reliquie di San Gerardo Majella che, dal 1749, visse gran parte della sua vita religiosa a Deliceto, accolto nel silenzio e nello splendore del Santuario della Consolazione. Per i 300 anni dalla nascita, le sue.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Le reliquie di San Gerardo Majella a Deliceto, il paese celebra la sua devozioneDELICETO (Fg) – A Deliceto, domenica 3 maggio sono state accolte da centinaia di fedeli le sacre reliquie di San Gerardo Majella che, dal... San Corrado Confalonieri: il Santo del 19 febbraio e la sua devozione nel mondoLa Vita di San Corrado Corrado Confalonieri nacque in una famiglia nobile e trascorse la sua giovinezza dedicandosi alla caccia e alle attività... Approfondimenti e contenuti Muro Lucano accoglie le reliquie di San Gerardo MaiellaI resti sacri del Santo arrivati in città in occasione dl 300° anniversario della nascita. Resteranno in ostensione fino a sabato 25 aprile ... rainews.it Muro Lucano (PZ), le reliquie di San Gerardo Maiella arrivano in città alla vigilia dell’Anno GerardinoA Muro Lucano l’arrivo delle reliquie di San Gerardo Maiella apre il percorso verso l’Anno Gerardino che inizierà il 23 aprile ... trmtv.it