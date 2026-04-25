Le reliquie di San Tommaso tra cultura fede e ricerca nel programma del Perdono

Durante le celebrazioni del Perdono, il Comune di Ortona ha organizzato un evento dedicato alla figura dell’apostolo Tommaso e alle ricerche sulle sue reliquie. L’iniziativa mira a approfondire il legame tra fede, cultura e studi storici, offrendo un momento di riflessione sulle testimonianze materiali legate a San Tommaso. L’evento si inserisce nel calendario delle celebrazioni religiose e culturali previste nel periodo.

Nel quadro delle celebrazioni del Perdono, il Comune di Ortona promuove un momento di approfondimento dedicato alla figura dell’apostolo Tommaso e agli studi sulle sue reliquie. Domenica 26 aprile, alle ore 21, nella Basilica di San Tommaso Apostolo si terrà il convegno dal titolo “Che queste.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate A Ortona un evento sulle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientificaOrtona ospita un incontro dedicato alle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientifica. Pace e perdono: 18 km di fede tra Mendicino e il Santuario di San FrancescoUn cammino di circa 18 chilometri unirà Mendicino e Paterno Calabro sabato 25 aprile, portando centinaia di fedeli in una marcia dedicata alla pace e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Ortona un evento sulle reliquie di San Tommaso apostolo, tra fede e indagine storico-scientifica; Nella cattedrale di San Cetteo e nel santuario del Cuore Immacolato di Maria le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis; santommasoapostolo. A Ortona un evento sulle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientificaOrtona ospita un incontro dedicato alle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientifica. L’appuntamento è in programma sabato 18 aprile, alle ore 10, nella Sala Eden di Orton ... chietitoday.it ASIA/IRAQ - Le reliquie di San Tommaso trasferite al sicuro fuori MosulMosul (Agenzia Fides) – La conquista di Mosul da parte dei jihadisti dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, iniziata lo scorso 9 giugno, oltre a provocare l'esodo di buona parte della ... fides.org Buonasera a tutti dalla bellissima torre di San Tommaso illuminata dal sole che la saluta cosi. Torre Lapillo, Porto Cesareo. - facebook.com facebook