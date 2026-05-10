Centauro perde il controllo e cade la moto continua la corsa e impatta contro un suv
Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla Statale 16 in località Foce a Rocca San Giovanni, un centauro ha perso il controllo della moto cadendo a terra. La moto ha continuato la corsa e si è scontrata contro un veicolo suv che si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti.
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 9 maggio, sulla Statale 16 in località Foce, a Rocca San Giovanni. Due i mezzi e sei le persone coinvolte nel sinistro che, fortunatamente, ha registrato un solo ferito lieve.Erano le 17.45 circa quando è avvenuto l'impatto tra una Kia Stonic.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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