Centauro perde il controllo e cade la moto continua la corsa e impatta contro un suv

Da chietitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla Statale 16 in località Foce a Rocca San Giovanni, un centauro ha perso il controllo della moto cadendo a terra. La moto ha continuato la corsa e si è scontrata contro un veicolo suv che si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 9 maggio, sulla Statale 16 in località Foce, a Rocca San Giovanni. Due i mezzi e sei le persone coinvolte nel sinistro che, fortunatamente, ha registrato un solo ferito lieve.Erano le 17.45 circa quando è avvenuto l'impatto tra una Kia Stonic.🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Centauro perde il controllo della moto e finisce contro un palo della luce: Matteo Cecchinel muore a 52 anniPOVOLETTO (UDINE) - Perde il controllo della moto lungo la strada provinciale 15, nel territorio comunale di Povoletto.

Centauro perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce: Matteo Cecchinel muore a 52 anniPOVOLETTO (UDINE) - Perde il controllo della moto lungo la strada provinciale 15, nel territorio comunale di Povoletto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web