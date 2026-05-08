Questa sera si affrontano Celtic e Rangers in uno dei match più attesi della stagione scozzese, noto come Old Firm. Le formazioni sono state annunciate e la partita si svolge allo stadio di Glasgow, con la possibilità che il risultato influenzi la corsa al titolo. L’incontro sarà trasmesso in diretta su alcune piattaforme sportive e sarà seguito con attenzione dagli appassionati di calcio locali.

2026-05-08 21:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il boss ad interim del Celtic Martin O’Neill prenderà in carico quella che si aspetta sarà la sua ultima partita all’Old Firm contro i Rangers domenica, che i campioni in carica della Premiership scozzese potrebbero iniziare a sei punti dalla capolista Hearts. Gli Hearts hanno fatto un enorme passo avanti verso il loro primo titolo dal 1960, e il primo titolo non Old Firm dai tempi di Aberdeen nel 1985, con una vittoria per 2-1 sui Rangers a Tynecastle la scorsa settimana. Ciò ha mantenuto la squadra di Derek McInnes a tre punti di vantaggio dal Celtic, che ha vinto 2-1 su Hibernian, e ha lasciato i Rangers a sette punti con tre partite da giocare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Celtic v Rangers: formazioni, anteprima e dove guardare lo scontro dell’Old Firm che potrebbe consegnare il titolo agli Hearts

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